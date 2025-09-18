Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit yakınlarına Gölyazı gezisi düzenledi. Ayrıca, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin gazi ve şehit yakınları ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi’ne giderek şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.

Şahin, sırasıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem ve üyeleri, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ve üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Haşim Sivri ve üyeleri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Yaptıkları büyük fedakarlıklar nedeniyle şükranlarını dile getiren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, “Sizlerin yaşadıkları sayesinde bizler bugün bu Cumhuriyet’te nefes alıyoruz. Hepinize minnet duyuyoruz. Hem şehitlerimiz, hem de gazilerimiz bizler için çok kıymetli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere verdiği değer bizlere yol gösterici. Onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olmak bizler için ayrıca keyifli oluyor. Nilüfer Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Dernek yöneticileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürler ettiler.

GAZİLER GÖLYAZI’DA BULUŞTU

Nilüfer Belediyesi, Gaziler Günü nedeniyle hafta boyunca farklı etkinlikler düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan ziyaretlerin yanı sıra şehit ve gazi yakınları için Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi’nde 300 kişilik süt helvası ikram edildi. Etkinlikler kapsamında kahraman gaziler ve şehit yakınları için Gölyazı gezisi düzenlendi. Katılımcılar, Nekropol Alanı, Gölyazı Kültürevi ve Ağlayan Çınar ziyaretlerinin yanı sıra tekne turuyla Gölyazı’nın güzelliklerini incelediler.