Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye benzin istasyonunda yenilenen araç temizlik istasyonu, hem ekonomik hem de pratik çözümler sunarak vatandaşların araç bakımını kolaylaştırıyor ve bütçelerine katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - Vatandaşlarına hem kaliteli hem de uygun fiyatlı hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, "Mustafakemalpaşa’mızın hak ettiği hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz," dedi.

Yenilenen araç temizlik istasyonunda, 50 TL’ye satın alınan mavi aparat kullanılarak yapılan araç yıkamaları sadece 15 TL'ye gerçekleştiriliyor.

Temizlik istasyonu pompaları tamamen yenilenerek kullanım süresi 200 saniye olarak belirlenip bu sayede araç sahiplerinin detaylı ve etkili bir temizlik yapmasına olanak sağlanıyor.

Vatandaşların memnuniyetini ön planda tutan Mustafakemalpaşa Belediyesi, mavi aparatı iade etmek isteyen vatandaşlara 50 TL ücret iadelerini geri alma imkanı da sunuyor.

Hemşehrilerinin yüzlerini güldüren hizmetlerin devamının olacağını dile getiren Başkan Erdem, "Hemşehrilerimizin bizlerden beklediği gelişmiş ve değişen Mustafakemalpaşa için çalışmalarımızı ivedilikle sürüyoruz. Erdemli Belediyecilik mottosuyla çıktığımız bu yolu hayata geçirdiğimiz vizyon hizmetlerle taçlandıracağız. Araç temizlik istasyonumuzda yaptığımız yenilik ilçemize hayırlı olsun" dedi.