Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye bünyesinde 7 ay önce faaliyete geçirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanların sağlığına kavuşması için önemli çalışmalar yapıyor.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanlara şifa dağıtıyor. Hayvanların bakımı, tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde haftada üç gün kısırlaştırma ve tedavi amaçlı operasyon gerçekleştiriliyor.

Mudanya Belediye Meclisi kararıyla Temmuz ayında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinden ayrılıp faaliyete başlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü, yoğun bakım, gözlem ünitesi, rehabilitasyon alanı ve ameliyathane gibi bölümleriyle hizmet veriyor. 4 veteriner hekim, 1 veteriner teknisyeni ve 1 veteriner teknikerinin görev yaptığı merkez, kısırlaştırmadan fıtığa çeşitli cerrahi operasyonları gerçekleştirerek sahipsiz hayvanlara şifa dağıtıyor.

10 HEKTARLIK REHABİLİTASYON MERKEZİ

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılamanın, sağlıklarıyla ilgilenmenin toplum huzuru açısından da önem taşıdığını belirterek, “Onlara daha sağlıklı bir alan açmak için Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsis edilen 10 hektarlık orman arazisine Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kuruyoruz. Rehabilitasyon alanları, ameliyathaneler, mama deposu ve idari binaların bulunacağı merkez, tıbbi müdahalelerin yanında onların doğal ortamda yaşamlarını sürdürebilecekleri örnek bir alan olacak. ” diye konuştu.

Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, ameliyat, yoğun bakım, gözlem ünitesi, rehabilitasyon faaliyetleriyle sahipsiz hayvanlar için önemli çalışmalar yapıyor, şifa dağıtıyor. Yeni yasa gereği can dostlarımızı sahiplendirmeden bırakamıyoruz; bu konuda hayvan severlerden daha fazla… pic.twitter.com/CnjvW4T3iz— Deniz Dalgıç (@denizdalgic) February 11, 2025

Kamuoyunda tepki çeken yasal düzenlemeyle ilgili Valilik tarafından yerel yönetimlere yapılan bilgilendirmede yasanın uygulanmasının 2028’e ertelenmesinin söz konusu olmadığının anımsatan Başkan Dalgıç, rehabilitasyon işlemi tamamlanmış olsa dahi sokağa bırakılacak her bir sahipsiz hayvan için belediyelere 72 bin lira para cezası uygulanacağını belirtrek, hayvan severlere de sahiplendirme çağrısında bulundu.