Bursa'da Mudanya Halk Eğitimi Merkezi, kırsal mahallelerde açtığı kurslarla kadınlara istihdam odaklı beceriler kazandırırken, sosyal hayatı da destekliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi (HEM), ilçenin kırsal mahallelerinde açtığı kurslarla kadınların istihdamına ve sosyal hayata katılımına katkı sağlıyor.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dr. İrfan Bülbül ve Müdür Yardımcısı Fatma Sargın, Çağrışan, Ülkü, Çekrice, Küçükyenice, Işıklı ve Dedeköy mahallelerindeki kursları ziyaret etti. Müdür Topal, kursiyerlerin çalışmalarından memnuniyetini ifade ederken, kursiyerler ve usta öğreticiler ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi.

HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül, merkez binada açılan kursların yanı sıra kırsal mahallelerde değişik branşlarda açılan 22 kursun kadınlar için hem sosyal bir ortam oluşturduğunu, hem de mesleki beceriler kazandırdığını belirtti. Kırsalda açılan kursların kadınların sosyalleşmesine ve yaşadıkları yerde meslek edinmelerine olanak tanıdığını ifade eden Dr. Bülbül, bu çalışmaların, köyden şehre göçü azaltarak kırsal yaşamın sürekliliğine de sosyolojik bir katkı sağladığını söyledi.

HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül, Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl kuruma ayırdığı ödeneğin bu yıl olduğu gibi, bundan sonraki yıllarda da, dezavantajlı bireyler ve özellikle kırsalda yaşayan kadınların sosyal ve iş hayatına katılımını artırmayı hedefleyen kurslarda değerlendirileceğini vurguladı.