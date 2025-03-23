Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Hazreti Ali’nin doğum yıl dönümü anısına ‘Nevruz Programı’ düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Hazreti Ali’nin doğum yıl dönümü anısına Nevruz programı düzenledi.

Bursa Mevlevihanesi’ndeki etkinlikte, baharın ve yeniden doğuşun sembolü olan Nevruz, geleneksel ritüeller ve kültürel etkinliklerle karşılandı.

Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından verilen ilahi konserinde, kulakların pası silindi. Yazar Kahraman Özkök ve Dr. Can Ulusoy’un konuşmacı olduğu söyleşide ise Nevruz ve Alevî-Bektaşî kültürü hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra İsa Nesim tarafından Mevlid-i Ali ve Naat-ı Ali okumaları yapıldı.

Programın sonunda ise günün anlam ve önemine dair katılımcılara süt ikramında bulunuldu.