Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların eğitimine aralıksız destek sağladığı 'Canım Kardeşim Ders Evi' projesi kapsamında yeni eğitim dönemine umutla başladı. Bu yılki başlangıç, yalnızca yeni dönemin değil, aynı zamanda LÖSEV-Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köyü Enstitüsü'ndeki yeni dersliklerde gerçekleştirilen ilk derslerin coşkusuna da ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı, LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi öğrencilerinin yeni sınıflarında buluştuğu, LÖSEV Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köyü Enstitüsü'nde çalan ilk ders zili ile başladı. Açılış töreninde, çocuklar ve aileleri Barış Kadın Bando Takımı'nın neşeli ritimleriyle karşılandı. Gün boyu devam eden atölye çalışmaları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Aziz Nesin'in 'Pırtlatan Bal' adlı oyunuyla renklendi. Aileler için düzenlenen uzman psikolog söyleşileriyle de anlamlı bir paylaşım ortamı oluştu.

Canım Kardeşim Ders Evi Projesi: Eğitim ve Moral Desteği

LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi Projesi, kanser tedavisi nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuklara ücretsiz eğitim desteği sağlamayı sürdürüyor. Gönüllü öğretmenler tarafından yürütülen branş dersleriyle çocuklar eğitim kayıplarını telafi ederken; hobi atölyeleri, etkinlikler ve sosyal paylaşımlar sayesinde moral ve motivasyon kazanıyor.

Anne-Baba Eğitimleri ve Psikososyal Destek

LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Sakarya açılış konuşmasında: 'Canım Kardeşim Ders Evi projemizle çocuklarımızın yalnızca akademik gelişimlerine değil, aynı zamanda psikososyal güçlenmelerine de katkı sağlıyoruz. Bu yıl, Bilim ve Doğa Köyü Enstitüsü'ndeki yeni dersliklerimizde atılan bu ilk adım bizim için ayrı bir gurur kaynağı.' ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim döneminde, gönüllü psikologlar eşliğinde Anne-Baba Eğitimleri ve psikososyal grup çalışmaları da hem yüz yüze hem çevrim içi olarak devam edecek.

LÖSEV, lösemili çocukların eğitimden uzak kalmaması için tüm Türkiye'de umut dolu bir geleceğin kapılarını aralamayı sürdürüyor.



LÖSEV Hakkında

LÖSEV - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1998 yılında lösemili ve kanserli çocuklara tamamen ücretsiz sağlık, eğitim ve sosyal destek hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye genelinde on binlerce çocuk ve yetişkine ulaşan LÖSEV, tedavi sürecinde yalnızca tıbbi ihtiyaçları değil, aynı zamanda eğitim, beslenme, psikososyal ve ekonomik destekleri de kapsayan bütüncül bir iyileşme modeli yürütmektedir. 'İyileşmek, üretmek ve paylaşmak' ilkesiyle hareket eden vakıf, gönüllüleri, bağışçıları ve destekçileriyle birlikte her geçen gün daha fazla aileye umut olmaya devam etmektedir.