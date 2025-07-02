Bursa Kültür Yolu Festivali, tarihi dokulara hayat katan etkinlikler, müzik, tiyatro ve geleneksel sanatlarla dördüncü gününde de Bursalıları büyüledi.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde sanat, müzik ve kültürel etkinliklerle şehri renklendirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden sokaklara taşan etkinlikler, her yaştan katılımcıya hitap etti.

“7 KOCALI HÜRMÜZ” MÜZİKALİYLE TİYATRO ŞÖLENİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Sadık Şendil’in kaleme aldığı “7 Kocalı Hürmüz” müzikalini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda sahneledi.

Atilla Özdemiroğlu’nun besteleri ve Sevgi Sanlı’nın şarkı sözleriyle zenginleşen eser, Fatih Şanal’ın rejisiyle 19. yüzyıl atmosferini tiyatro, müzik ve dansla buluşturdu. Hürmüz’ün altı kocasıyla kurduğu düzenin aşk ile sarsılışını anlatan müzikal, dinamik sahne tasarımıyla izleyicilerden tam not aldı.

COŞKUN KARADEMİR’DEN “ETNİK SİNYALLER” KONSERİ

Usta müzisyen Coşkun Karademir, “Etnik Sinyaller” projesiyle Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu. Anadolu müziğini bağlamasıyla harmanlayan Karademir, uluslararası iş birlikleriyle tanınan tarzıyla dinleyicileri büyüledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “III. Genç Ses Yarışması Finali”, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu’nda gerçekleşti.

Türk müziğinin seçkin eserlerini gençlerin icra ettiği yarışma, büyük ilgi gördü.

Aynı merkezin Hüdavendigar Salonu’nda ise Geleneksel Sanatlar Derneği’nin düzenlediği “Bursa İpekçiliğinde Sorunlar ve Gelecek Perspektifleri Paneli”nde, kentin köklü ipekçilik geleneği ve sektörün geleceği masaya yatırıldı.

Edebiyat ve Sanat Atölyeleri Yazar Murat Moroğlu, Bursa İl Halk Kütüphanesi’nde “Kitaplar, Sorular ve Heykeller” okuma etkinliğiyle edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Hüsnü Züber Gençlik Merkezi’nde açılan “Sanatımda Miras Var” sergisi, Elif Aydın’ın ebru ve cilt sanatı, Kübra Kaya’nın filografi ve Sevinç Aktaş’ın çini eserlerini Bursalılarla buluşturdu.

Uluumay Vakfı’nda “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Başlıklar” sergisi, Unesco Derneği’nde ise ebru ve minyatür atölyeleri sanat tutkunlarının ilgisini çekti.Çocuk Köyü’nde Eğlence ve EğitimHüdavendigar Kent Parkı’ndaki “Çocuk Köyü”, tiyatro gösterileri, atölyeler ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

“Maceracı Yüzgeçler” çocuk tiyatrosu ve Karagöz Akademi-Pirinçhan’daki “Karagöz Tasvir Yapım Atölyesi” çocukların yaratıcılığını keşfetmesini sağladı.

Bursa Arkeoloji Müzesi Bahçesi’nde düzenlenen “Kültür Koruyucuları” etkinliği ise çocuklara arkeoloji ve kültürel miras bilinci aşıladı.Sokaklarda Festival CoşkusuFestival, “Sen de Çal” projesiyle Korupark AVM’de gençlerin piyano performanslarına, “Sen de Söyle” kabininde ise karaoke keyfine ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet Meydanı, Zafer Plaza ve Bursa Kent Meydanı’ndaki “Sokak Sahne” etkinliklerinde genç müzisyenler yeteneklerini sergiledi.

Merinos Parkı’ndaki “Artmeydan”da ressamlar halkla iç içe eserlerini çizdi.