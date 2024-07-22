Bursa'da Karacabey Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı, yenilenen tesisi ile gerekli faaliyetlerini daha titiz bir şekilde sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı eksiklerinin giderilmesinin ardından daha geniş hizmet kollarıyla faaliyetlerine başladı.

Sahipsiz hayvanlar için güvenli bir liman oluşturularak gerekli sağlık ve bakım hizmetlerini karşılayacak olan merkezde aşılama, kısırlaştırma, kayıt ve ihbar sistemleri düzenlenerek hizmet vermeye başladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldikten sonra ele aldığımız konulardan birisi de maalesef tam randımanlı çalışmayan sahipsiz hayvan barınağıydı. Son günlerde gündemde yer tutan bu konu hakkında bizler belediye olarak hem toplum sağlığını hem de sahipsiz hayvanları riske atmadan, vicdanları da yaralamadan, insanlığa yakışır bir hizmet anlayışı ile sorumluluklarımızı yerine getirmekte kararlıyız” dedi.

Karabatı, barınağın geçmişte tam randımanlı hizmet vermediğine değinerek, “Yaptığımız çalışmada barınağın kayıt sisteminin çalışmadığı, aşı programının ve ameliyathanesinin kullanılabilir olmadığı görüldü. Hızlıca barınağın eksikliklerini gidererek faaliyete başlattık. İhbar takip sistemi geliştirilerek saha organizasyonunu daha pratik ve israfı önleyecek bir düzene almış olduk” şeklinde konuştu.

Karacabey Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Barınağı’nda yapılan yeni düzenlemelerin ardından parazit ve diğer sağlık, aşı uygulamalarını hizmete aldı.

Bunun yanında acil durumlar için ameliyathane uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete geçirildi. Barınak bünyesinde veteriner hekim ve veteriner teknikeri ile birlikte acil durumlara müdahale ve kısırlaştırma operasyonlarının yapılacağı kaydedildi. Böylelikle geçmişte Bursa’da yapılan kısırlaştırma operasyonlarının, yeni düzenlemelerin ardından Karacabey Belediyesi bünyesindeki barınakta gerçekleştirileceği öğrenildi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Sahipsiz hayvanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlayarak aslında bir yerde toplumun da sağlığını ve güvenliğini de sağlamış oluyoruz. Bu bizim için önemli bir sorumluluk. Barınağımızda sunduğumuz hizmetlerle can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.