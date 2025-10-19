AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte, Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Kanserle Savaş Derneği yöneticileri il genelinde sürdürülen kanserle mücadele faaliyetleri ve farkındalık projelerini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte paylaştı.

Dernek Başkanı Ümit Ecemiş, özellikle meme kanseri farkındalığı, mobil mamografi tarama aracı iş birliği ve Pembe Rota Projesi gibi çalışmalar hakkında Bakan Memişoğlu'na detaylı bilgi verdi. Başkan Ecemiş, gönüllülük esasına dayanan sosyal destek faaliyetlerinin, kanser hastalarının tedavi süreçlerine hem moral hem de maddi katkı sunduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kanserle mücadeledeki rolünün hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, erken tanı ve taramanın hayat kurtardığını söyledi. Bakanlık olarak bu tür farkındalık projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Heyet, nazik ev sahipliğinden dolayı Bakan Memişoğlu'na teşekkürlerini sunarken, ziyarete katkı sağlayan Milletvekili Ahmet Kılıç'a da şükranlarını iletirken, 'Erken Tanı Hayat Kurtarır' anlayışıyla, toplum sağlığına yönelik projeleri sürdürülebilir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğini kaydetti.