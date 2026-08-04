Kütahya Belediyesi, Kütahya Kent Konseyi ve Yaşayan Miras Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle Aloğlu Köyü'nde düzenlenen Lavanta Hasadı Günü, vatandaşları lavanta tarlalarında buluşturdu. Etkinlikte üretimin, kırsal kalkınmanın ve yerel değerlerin önemi vurgulandı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da lavanta hasadı heyecanı yaşandı. Kütahya Belediyesi, Kütahya Kent Konseyi ve Yaşayan Miras Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle Lavantistan olarak bilinen Aloğlu Köyü'nde düzenlenen Lavanta Hasadı Günü, doğa ve üretim coşkusunu bir araya getirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, mor lavanta tarlalarında hasat deneyimi yaşadı. Doğayla iç içe gerçekleşen programda katılımcılar hem lavanta üretim sürecine tanıklık etti hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yerel üretimin, kırsal kalkınmanın ve bölge değerlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Kahveci, bu tür organizasyonların doğal güzelliklerin korunmasına, kırsal turizmin gelişmesine ve yerel üreticilerin desteklenmesine katkı sağladığını belirterek, Kütahya'nın değerlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı program, lavanta tarlalarında renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, vatandaşların katılımıyla birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen bereketli bir hasat günü olarak tamamlandı.