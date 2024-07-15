Bursa'da İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Maviyemiş Festivali’ne bu yıl katılım yoğun oldu.BURSA (İGFA) - İznik’e bağlı Candarlı Mahallesi son yıllarda artan maviyemiş üreticiliğiyle dikkatleri üzerine çekerken her yıl artan üretim bölgeyi meyvenin merkezi haline getirdi. İznik Belediyesi de maviyemişin ve bölgenin tanıtımı amacıyla 4.kez festival düzenlendi.

Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 27.Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İznik Kaymakamı Recai Karal , Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yunus Kaya,Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Tarım A.Ş'nin Başkan Vekili Sadi Aktaş, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları ve yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda yerli ve yabancı misafir ile vatandaşlar katıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuşmasında, geçtiğimiz hafta gerçekleşen dolu felaketinde maviyemiş bahçelerinin zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun, rabbim her türlü afet ve felaketlerden korusun.Maviyemiş, Rabbimizin bize sunduğu eşsiz nimetlerden biri. Maviyemiş barındırdığı tıbbi ve aromatik özelliklerle gastronomi dünyasında da önemli bir yere sahip.Böylesi bir meyvenin bölgemize kattığı katma değer bizleri de, insanımızı da mutlu ediyor. Her bir üreticimizin eline ve emeğine sağlık.Bu festival, Rabbimizin bize sunduğu nimetlere şükretmek ve onları korumak için önemli bir farkındalık oluşturuyor. Doğamıza, coğrafyamıza hep birlikte sahip çıkarak gelecek nesillerimize de aktarmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından folklor ekipleri gösterileriyle misafirlere coşkulu anlar yaşattı.

Ardından en güzel maviyemiş seçimi gerçekleşti. Seçimde jüri 10 bahçeden toplanan maviyemişleri puanlayarak ilk üçü belirledi.

Dereceye giren bahçe sahiplerine hediye takdimi yapıldı.

Programa katılan herkese İznik Belediyesi tarafından etkinliğe özel yaptırılan maviyemiş dondurması ve kavurmalı pilav ikram edildi.