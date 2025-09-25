Bursa’da yangınlardan doğal afetlere, arama-kurtarmadan trafik kazalarına kadar her alanda fedakarca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 311. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.BURSA (İGFA) - Osmanlı döneminde ‘Tulumbacılar’ olarak hizmet veren, 1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü’ne dönüşen ve 25 Eylül 1923’te ise belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 311 yıldır vatandaşa hizmet ediyor. Üç asırdır önceliği hayat kurtarmak olan itfaiye teşkilatı, belediyecilik alanında en hayati öneme sahip birim olurken, İtfaiye Haftası’nı da çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen törenler, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir ve itfaiye erlerinin saygı duruşunda bulunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

BAŞKANVEKİLİ SALDIZ’A ZİYARET

Daire Başkanı Canalp Berkdemir ve itfaiye teşkilatı, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız’ı makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek takdim etti.

İtfaiye teşkilatının köklü geçmişine vurgu yapan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, “311 yıldır itfaiye teşkilat bu topraklarda hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 800’e yakın personel, 150 araç ve 31 acil müdahale ekibiyle Bursa’nın her köşesine hizmet ediyor. Özellikle bu yıl birçok zorlu yangın olayı ile mücadele ettik. Başkanımız Mustafa Bozbey, itfaiye teşkilatını güçlendirmek için ekip ve ekipman konusunda tüm imkanları seferber ediyor. Tüm gücümüzle itfaiye teşkilatımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.