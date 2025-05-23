Bursa'da İnegöl Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci oturumunda 2024 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı görüşüldü. 2024 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Meclisi, 2025 yılı Mayıs Ayı İkinci Birleşim Toplantısında tek madde için bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkan Vekili Fevzi Dülger Başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelemesini tamamlanan 2024 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı raporu meclise sunuldu.

Rapor meclis üyelerine Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Mehmet Sargın tarafından okunurken, parti gruplarının değerlendirme ve görüşlerini belirtmelerinin ardından, yapılan oylamada CHP grubunun ret oyuna karşılık 2024 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.