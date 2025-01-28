Bursa İnegöl Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlattığı eğitim yardımlarının ikinci ve son taksitini öğrencilerin hesaplarına yatırdı. Böylelikle İnegöl Belediyesi toplamda 5 Milyon TL eğitim desteği sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, 1.000 üniversite öğrencisine iki taksit halinde toplam 5.000 TL eğitim yardımında bulundu. Başvurular sonrası Aralık ayında yapılan ilk taksit ödemelerinin ardından, ikinci ve son taksit ödemeleri de bugün itibariyle öğrencilere ulaştı. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi toplamda 5 milyon TL’lik eğitim yardımı yaparak öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamış oldu.

‘’GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİNE BİR DESTEKTE BİZDEN OLSUN İSTEDİK’’

Eğitim yardımlarına ilişkin bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Umuteli Derneğimiz ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz aracılığıyla İnegöl’ün geneline alan el ile veren eli buluşturma adına gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu eğitim yılında da üniversite öğrencilerimize karınca kararınca harçlık desteği verebilmek adına eğitim yardımları gerçekleştirdik. Tabi burada sadece İnegöl Belediyesi’nin katkısı yok. Hayırseverlerimizin de destekleriyle bu çalışmalar yapılıyor. Katkı ve destek veren herkesten Allah razı olsun. 1.000 öğrencimize eğitim yardımının ilk taksitini geçtiğimiz ay hesaplarına ulaştırmıştık.

Bugün itibariyle de öğrencilerimizin hesaplarına eğitim yardımlarının ikinci ve son taksitlerini ulaştırdık. Gençlerimize toplam 5000’er TL eğitim yardımı yapmış olduk. Bu yardımlar, gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve onların geleceğe güvenle bakmalarını desteklemek amacıyla yapılıyor. İnegöl Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi.