Bursa'da İnegöl Belediyesi, tütünle mücadele kapsamında personele yönelik mobil sigara bırakma polikliniği hizmeti gerçekleştirdi. Sigarayı bırakmak isteyen belediye personeline psikososyal destek verildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, çalışanlarının sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Tütünle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak ve sigarayı bırakmak isteyen personele destek olmak amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Mobil Sigara Bırakma Polikliniği hizmeti gerçekleştirildi.

13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen program kapsamında Belediye Hizmet Binası, Şantiye Hizmet Binası ve Temizlik İşleri Binası olmak üzere 3 farklı lokasyonda personele yönelik bilgilendirme ve poliklinik hizmetleri sunuldu.

Program kapsamında görev alan mobil sigara bırakma polikliniği ekibinde bulunan Dr. Neslihan Candan ve hemşire Aysel Aydemir tarafından belediye personeline sigarayı bırakmak için psikososyal destek verildi. Personelin istekleri dahilinde tahlil sonuçlarına bakılarak farmakoterapi düzenlendi.

Hekimler ve belediye personelinin göstermiş olduğu irade ile süreç boyunca sonuçların takibinin yapılacağı ve çalışanların sigarayı bırakma hedeflerine ulaşmalarının destekleneceği kaydedildi.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün de çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemeye yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceği dile getirildi.