İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı süresince çevre temizliği ve halk sağlığını önceleyen örnek bir çalışma ortaya koydu. Bayram boyunca temizlik alanındaki tüm personel, araç ve ekipmanlarıyla sahada görev alarak vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilk 2 günde 400 ton kurban atığını evlerden topladı.

BURSA (İGFA) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve devamındaki Çevre Haftası öncesinde idrak edilen Kurban Bayramı'nda, İnegöl Belediyesi çevre temizliği ve halk sağlığı konusunda örnek bir süreç yönetimi ortaya koyarak bu alandaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca rutin temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdürürken, bir yandan da kurban kesimlerinden kaynaklanan atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için kusursuza yakın bir planlamayla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

2 GÜNDE 400 TON KURBAN ATIĞI TOPLANDI

Kurban atıklarını adreslerden gelip alacaklarını bayram öncesi duyuran İnegöl Belediyesi, bayramın ilk 2 gününde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kurban atıkları evlerden tek tek toplandı. İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve WhatsApp hattı üzerinden iletilen taleplere hızlı şekilde müdahale eden ekipler, toplam 400 ton kurban atığını toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçti.

Bayram öncesinde de yoğun bir hazırlık süreci yürüten ekipler, arefe gününde 487 ton evsel atık, 88 ton endüstriyel atık ve 30 ton geri dönüşüm atığını topladı. Ayrıca tüm hayvan çiftlikleri ile kurban pazarında kotrası bulunan hayvan satıcılarına kurban kesimi sırasında uyulması gereken kurallar konusunda yazılı ve sözlü olarak birebir bilgilendirmeler yapıldı. Bu sayede uygunsuz ve çevreye zarar verebilecek kurban kesimlerinin en aza indirilmesi sağlandı. Merkez ve kırsal mahallelerde toplam 1.253 sokakta temizlik çalışması gerçekleştirilirken, ihtiyaç duyulan noktalarda cami ve çevrelerinin temizliği de yapıldı. Bayram süresince ayrıca 135 bin 560 kilogram atık ev eşyası ile 142 bin 300 kilogram moloz ekipler tarafından alındı. Kent genelinde 36 park ve durakta da temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

KESİM ALANLARINDA PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

İnegöl Belediyesi, kurban kesimine izin verilen ve bireysel kesimlerin yapıldığı semt pazarlarında da vatandaşları yalnız bırakmadı. İşkembe ve benzeri atıkların taşınması amacıyla el arabası desteği sağlanırken, kesim yerlerinde atıkların dağılmadan ve tek noktada biriktirilmesi ve doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla personel görevlendirildi. Böylece kurban kesimi sırasında oluşabilecek görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçildi.

SÜREKLİ ÇEVRE DENETİMLERİ YAPILDI

İnegöl Belediyesi bayram boyunca çevre denetimlerini de aralıksız şekilde sürdürdü. 2 adet drone ile havadan denetim yapılırken, 9 adet taşınabilir solar kamera ile kritik noktalarda sürekli kontrol sağlandı. Çalışmalarda 22 evsel atık çöp kamyonu, 15 kurban atık toplama aracı, 4 acil temizlik müdahale aracı, 4 yıkama tankeri ve 6 sokak süpürme aracı görev yaptı. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vererek bayram sürecini başarıyla yönetti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bayram sürecinde alınan tedbirlerle birlikte vatandaşların gösterdiği duyarlılığın da memnuniyet verici olduğunu söyledi. Vatandaşlara teşekkür eden Başkan Taban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Bu yıl Kurban Bayramı'nı Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası öncesinde idrak ettik. Şehrimizde hem ibadetlerimizi yerine getirirken hem de çevremizi koruma konusunda örnek bir hassasiyet sergilendi. Kurban kesim kurallarına riayet eden, çevre temizliğine özen gösteren, kurban atıklarının uygun şekilde toplanması konusunda ekiplerimizle iş birliği yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde çiftlik sahiplerimiz ve hayvan satıcılarımız da yapılan bilgilendirmelere büyük ölçüde uyum sağlayarak sürece önemli katkı sundular. Temizlik hem medeniyetimizin hem de inancımızın en önemli değerlerinden biridir. Vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmesi sayesinde bayram sürecini en az çevresel etkiyle tamamladık. Bayram boyunca sahada özveriyle görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir İnegöl için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.'