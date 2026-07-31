Artvin Valisi Turan Ergün, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su kaynaklarının planlı, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını söyledi.

Bayram SARAYOĞLU

ARTVİN (İGFA) - Vali Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Aras ve Çoruh Havzası Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi' açılış toplantısına katıldı.

Artvin'in ülkemizin en önemli su havzalarından birine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ergün, nehir havza yönetim planlarının su kaynaklarının korunmasına, ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, taşkın ve kuraklık risklerinin azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Artvin Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ile Havza Yönetimi Daire Başkanı Altunkaya Çavuş, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, DSİ, Tarım ve orman bölge müdürlüğü personeli ile davetliler katıldı.