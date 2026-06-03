Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumunun kapsamı ve hedefleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

KOCAELİ (İGFA) -'Bir Deniz Bir Gelecek; Marmara'dan COP 31'e' hareketiyle gerçekleştirilecek sempozyumun çıktılarının, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak COP 31 için veri oluşturabileceği vurgulandı.

COP'31 YOLUNDA MARMARA VİZYONU

'Bir Deniz Bir Gelecek; Marmara'dan COP 31'e' hareketiyle düzenlenen 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu'nun kapsamı ve hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısı Maide Restoran'da gerçekleştirildi. Marmara'nın geleceğine yönelik önemli başlıkların ele alındığı toplantıda sempozyumun detayları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ömer Faruk Çelik tarafından basın mensupları ile paylaşıldı.

8-10 HAZİRAN'DA KOCAELİ KONGRE MERKEZİ'NDE

1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde Kocaeli Valiliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı paydaşlığında 8-10 Haziran tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Sempozyumda; iklim değişikli ile mücadeleden sıfır atık yaklaşımına, döngüsel ekonomiden mavi ekonomiye kadar pek çok başlık; bilim insanları, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kapsamlı şekilde ele alınacak.

'SEMPOZYUM ÇIKTILARI COP 31'E VERİ OLUŞTURULABİLİR'

Basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Marmara Denizi için sahada hayata geçirilen uygulamaların yanında hem akademide hem de farklı boyutlarda neler yapılabileceği konusunda gayret gösterdiklerini ifade etti.

Baraçlı konuşmasında şunları ifade etti: 'Önümüzdeki süreçte COP 31 var. Ülkemiz COP 31'e ev sahipliği yapacak. Hayata geçirdiğimiz Çevre Sempozyumu'nda elde edilecek çıktılar belki orada girdi olup veri oluşturabilir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, dünya bizim ortak evimiz. Biz şehirlerimizi gelecek nesillere aktaracak bir anlayış ile çevre bilinci içerisinde şehirlere misafir değil, şehirlerin bize misafir olduğunu anlayabilecek bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Kocaeli yalnızca bir sanayi şehri değil, Marmara mavi politika özetini de ortaya koymamız şehrimizin geleceğe taşınması açısından büyük bir fırsat olacak' dedi.

'DENİZ, GÖL VE SU KALİTESİ DEVAMLI ÖLÇÜLÜYOR'

Konuşmasına devam eden Baraçlı, 'Bizim sürekli ölçme kavramı içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Şu anda da şehrimizde denizlerimizi, göllerimizi ve suyumuzun kalitesini ölçmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede dijital ikiz anlayışı içerisinde şehrimizi geleceğe taşıma kavramını ön planda tutuyoruz. Sadece atık toplamak değil, sıfır atık kavramını ortaya koyarak atıkları kaynağında ayrıştırılabilecek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz' ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK ÇEVRE FUARI KOCAELİ'DE GERÇEKLEŞECEK'

Çevre Fuarı'nı hayata geçireceklerini dile getiren Baraçlı, 'Mavi ekonomi ve mavi karbon bizim için en temel unsur. Göllerimizi, nehirlerimizi sürdürülebilir bir anlayış ile geleceğe taşıyabilecek bir politika üretebilmek. Bizler bu çalışmalarımıza devam ederken bu sempozyumun çıktıları şehrimizin geleceğe taşınması açısından önemli unsurlar olacak. Bilimsel sempozyum ve paneller ile beraber bir de bu bölgede gerçekleştirilecek en büyük Çevre Fuarı'nı da hayata geçireceğiz' dedi.

ŞEHRİN SU YÖNETİMİNE DAİR ÖNEMLİ VURGULAR

'Sünger şehir anlayışı bizim için çok önemli' diyen Baraçlı, 'Suyu israf etmemek, su kaynaklarını doğru koruyabilmek ve şehir geleceğe taşınırken suyun etkin ve verimli şekilde kullanabilmesini sağlayabilecek şehir bilincini de ortaya koyma hedeflerimiz var. Sünger şehir anlayışı da bizim için çok önemli. Sünger şehir; endüstriyel atık suların geri kazanımı gibi süreç projelerini ortaya koyan bir anlayış ile hareket ediyor. Bizim şirketlerimiz ve kurumlarımız da bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor' dedi.

'MARMARA ORTAK BAŞARI İLE YENİDEN NEFES ALIYOR'

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ömer Çelik ise yaptığı konuşmada, 'Devletimizin, yerel yönetimlerimizin, üniversitemizin ve toplumumuzun ortak başarıları sayesinde Marmara yeniden nefes almaya başladı. Doğa kendisine fırsat verildiğinde kendini yenileyebilmektedir ama bu süreç kendiliğinden gerçekleşmez. Bilimin gerçekliğine, güçlü kamu politikalarına, çevre yatırımlarına ve toplumsal farkındalığa ihtiyaç vardır' dedi.

BİLİMSEL BİLDİRİLER, PANELLER, ÇEVRE FUARI:

Sempozyum 4 temel üzerine inşa edildiğini belirten Çelik, 'İlk olarak bilimsel bilgi üretimi ile paylaşımı kapsamında 151 bilimsel bildiri sunulacaktır. İkinci olarak panellerimiz var. 7 ayrı panelde pek çok konu çok yönlü olarak değerlendirilecektir. Üçüncü olarak ise Çevre Fuarı ise sempozyum ile eş zamanlı olarak gerçekleşecektir. Dördüncü olarak da proje geliştirme boyutu. Kısacası bu sempozyum bilginin üretildiği, paylaşıldığı, tartışıldığı ve somut projelere dönüştürüldüğü bütüncül bir platformdur' diye konuştu.