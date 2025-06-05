Bursa'da İnegöl Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir çalışmaya daha imza atarak gönül ziyaretlerini sürdürdü.BURSA (İGFA) - Yılın her günü İnegöllü vatandaşlarla gönül bağını sürdüren İnegöl Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl da Kurban Bayramı öncesi yaşlı aileler, çölyak hastaları ve yetim çocuklara bayram hediyelerini ulaştırdı.

HEDİYELER EVLERİNDE TESLİM EDİLDİ

Hazırlanan hediye paketleri, İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ailelerin evlerine belediye ekipleri tarafından bayram öncesinde ulaştırıldı. Çölyak hastalarına glutensiz gıda ürünleri içeren özel koliler hazırlanırken, yaşlı bireylere ve yetim çocuklara bayramlık hediyeler ulaştırıldı.

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sadece bayram zamanı değil yılın her günü gönül ziyaretlerinin devam edildiği vurgulandı.

Ekipler, evlere yaptıkları ziyaretlerde ailelerle sohbet ederek onların hal ve hatırlarını sorup gönül bağı kurdu. Ziyaretler sırasında yaşlı bireylerin mutluluğu, çölyak hastalarının teşekkürleri ve çocukların gözlerindeki sevinç, yapılan hizmetin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.