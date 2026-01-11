Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin 'Sahnede Festival Var' sloganıyla gerçekleştirdiği ve 5 gün süren tiyatro festivali, Cumartesi günü düzenlenen 3 özel gösteriyle final yaptı. İnegöllüleri sanatla buluşturan festival ilçe halkından tam not aldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin 'Sahnede Festival Var' sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlediği tiyatro festivalinde Salı günü açılan perde, final gösterisiyle kapandı.

Coşkulu atmosferi ve zengin içeriğiyle 5 gün boyunca İnegöl'de 7'den 77'ye herkesi sanatla buluşturan organizasyon, ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 5 gün boyunca 4 çocuk tiyatro gösterisi ve 6 yetişkin oyunu olmak üzere 10 farklı tiyatro gösterisi sahnelendi. Gündüzleri çocuk oyunları, akşamları ise yetişkin oyunları İnegöllü sanatseverlerle buluştu.

FİNAL GÜNÜNDE 3 ÖZEL GÖSTERİ

İzleyicilere unutulmaz anlar ve muhteşem deneyimler sunan tiyatro festivalinin finali de muhteşem oldu.

3 ayrı gösteriyle festivalin finalinde güçlü hikayeler ve başarılı performanslarıyla 3 özel oyun, İnegöllülerin beğenisine sunuldu.

İnegöl Kent Müzesi Salonunda 'Parlayan Kelebekler' çocuk oyunu, Aliağa Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Çocukları sahnenin ışıltısıyla unutulmaz bir yolculuğa çıkaran Aliağa Belediye Tiyatrosu ekibi, minik sanatseverlere keyifli bir deneyim sundu. Güldürürken öğreten oyunda, minikler hem eğlendi hem öğrendi.

Daha sonra Kent Müzesinde bu defa salon yerinde müzenin kapalı avlusunda farklı bir deneyim sunan 'Antigone' yetişkin tiyatro oyunu izleyiciye sunuldu. Karma Sahne ekibi tarafından sahnelenen gösteri, büyük beğeni topladı.

Günün son oyunu ise Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahneye taşıdığı 'Aradığın Seni Arayandır' yetişkin tiyatro oyunu ile festivalin finali yapıldı. Tüm oyunlarda olduğu gibi final programında da salon tiyatro severlerin ilgisiyle dolup taştı.

Final programını salonda takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, gösteri sonunda sahneye gelerek kısa bir selamlama konuşması yaparken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibine de günün anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.