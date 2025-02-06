Bursa İnegöl Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. 22 gündem ve 2 ilave gündem maddesi olmak üzere toplam 24 konu görüşüldü.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. Mecliste 22 gündem maddesi ile 2 ilave gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Alper Taban, şöyle konuştu:

BAŞKAN TABAN’DAN GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

“2004-2009 yılları arasında meclis üyeliği yapan, öncesinde AK Parti yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Aydın ağabeyimiz hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bolu’da yaşanan otel yangını da çok acı ve elim bir hadiseydi. Vefat edenler Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler de bu konularda hassasiyetle konuların üzerinde duruyoruz, tekrar üzerinden geçme noktasında çalışmalar yapıyoruz. Valiliğimizin de tarafımıza daveti ve bir toplantı oldu. Bizler de kendi içimizde bunları tekrar değerlendiriyoruz. Eski yönetmeliklerle alınan ruhsatların bugünü karşılayıp karşılamadığına bakıyoruz. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yine Recep ayını bitirdik, Şaban ayı içerisindeyiz. 13 Şubat’ta Berat Kandili var. Rabbim inşallah hem ramazan hem kadir gecesi ve bayrama eriştirsin.”

ŞEHİTLERİN ADI EN GÜZEL YERDE YAŞATILMAYA DEVAM EDİLECEK

Öte yandan meclis toplantısında gündemin 9’uncu maddesinde heykel bölgesi düzenleme çalışmaları sırasında kaldırılan Saat Kulesi üzerinde yer alan şehitlerin isimlerinin başka bir alanda yaşatılması konusu ele alındı.

Konuya ilişkin gelen talep üzerine açıklama yapan Başkan Taban, “Komisyonumuz konuyu değerlendirdi. İdaremizin de bu konuda değerlendirdiği bir konu. Sürecin başında da ifade ettik. Alandan çıkardığımız şehitlerimizin isimleri başka bir yerde değerlendirilecek. Teklifler için de yeniden teşekkür ediyorum. Hassasiyetlerimiz aynı. En güzel yerde konumlandırmak için süreci işletiyoruz” dedi.