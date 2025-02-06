ASELSAN, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını genişletmek ve güçlendiremk için Umman’ın başkenti Muskat’ta yeni bir ofis açtı.BURSA (İGFA) - ASELSAN savunma sanayiinde uluslararası ölçekte önemli adımlar atarak geliştirdiği ileri teknoloji sistemleriyle küresel pazarda yer alıyor. Umman’daki yeni ofis şirketin ihracat odaklı büyüme faaliyetleri kapsamında bölgedeki pazarlama ve satış çalışmalarını yönetecek. ASELSAN’ın Umman’daki varlığı, bölgedeki askeri ve savunma sanayi sektörüne katkı sağlarken aynı zamanda iki ülke arasında stratejik iş birliklerinin gelişmesine olanak tanıyacak.

ASELSAN sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''Muskat’ta açılan yeni yapılanma, alanında en iyi ürünleri yapan, oyun değiştirici teknolojiler geliştiren ve ihracat odaklı büyüyen ASELSAN'ın global ölçekte gelişmesine katkı sunacak; iki ülke arasında bilgi aktarımı ve kapasite geliştirme için yeni fırsatlar yaratacak.'' ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/aselsan/status/1887140554569298149