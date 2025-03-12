İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ile özel yemekte buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kibar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Garnizon Komutan Vekili Per. Alb. Serkan İçöz'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlik ruhunu en güzel şekilde yansıttığını belirterek, aynı sofrada buluşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnetle yad ettiğini vurgulayan Başkan Kınay, “Bugün burada huzur içinde bir aradaysak, bu, vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimiz ve gazilerin sayesinde olduğunu belirterek, "Onların emanetine sahip çıkmak, bizler için en büyük sorumluluklardan biridir. Cumhuriyetimizin aydınlık yolunda, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olacaklarını belirterek, "Bu sofrada bir araya gelmek sadece bir yemek paylaşımı değil, aynı zamanda dayanışmanın, vefanın ve birlikteliğin bir göstergesidir. Geçmişimizi unutmadan, birbirimize destek olarak, soframızı ve umudumuzu birlikte büyütelim" dedi.

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer de yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin fedakarlıklarına vurgu yaparak, "Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan uğruna feda ettiniz. Bugün bu sofrada sizlerle bir arada olmanın gururunu yaşıyorum. Allah cümlemizi cennette şehitlerimizle buluşturmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın ise Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından önemine vurgu yaparak, davetten dolayı Başkan Kınay’a teşekkür etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru ise şehitlerimize duydukları minneti dile getirerek, gazilere ve şehit yakınlarına her zaman sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Programın sonunda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın ve İzmir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, Başkan Kınay’a çiçek takdim etti. Ayrıca, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Çoban, Başkan Kınay’a plaket sundu. Karabağlar Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Gülgü de tüm muhtarlar adına Başkan Kınay’a çiçek verdi.