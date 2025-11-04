AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük'ü ziyaret ederek, Bozkır'da KOSKİ tarafından yürütülen ve 38 mahallenin içme suyu sorununu çözecek Grup Suyu Çalışmasında incelemelerde bulundu

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük'ü ziyaret ederek Bozkır Grup Suyu Çalışmasında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Bozkır'ı ziyaret eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yürütülen ve 38 mahallenin içme suyu sorununu çözecek Grup Suyu Çalışmasını inceledi.

'425 MİLYON LİRALIK BİR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarında ciddi problemler yaşandığına dikkati çekerek, şehrin su kaynaklarını verimli kullanma adına uzun soluklu ve büyük işler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bozkır Grup Suyu'nun yapım çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Altay, 'Burada üç etapta çalışmalarımız yürütüldü. Birincisi ana kaynakta 5 bin tonluk bir depo yaparak kaynak ıslahını gerçekleştirdik. Sonra birinci etapta suyu dağıtacağımız mahallelerin hatlarını yaptık. Şimdi ikinci etabı tamamlıyoruz. Böylece güncel bedelle 425 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu etapta 10 kilometrelik bir hat döşeyerek 150 milyon lira bir para harcıyoruz. Toplamda 38 mahallemizin su sorununu çözeceğimiz önemli bir proje hayata geçiriliyor. Tabi arazi koşulları zorlu ama bu bölgede yaşayan insanların temiz suya erişimini sağlamış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

'SUYU EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK HEPİMİZİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ'

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, suyun günümüzün en önemli kavramı haline geldiğini vurgulayarak, 'Özellikle iklim değişikliğinden kaynaklanan zorluklar suyu ve suyun kullanımını daha önemli bir hale getirdi. Suyu en verimli şekilde kullanmak hepimizin birinci önceliği. Büyükşehir Belediyemiz de bu bölgede yapmış olduğu yenileme çalışması ile birlikte bölgenin kaynağını en güzel, en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak. Ciddi bir yatırım, büyük bir yatırım. Emek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere tüm Büyükşehir Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bölge halkımıza da hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.