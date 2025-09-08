Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Ertuğrulgazi Mahallesinde yapımında sona geldiği 43 araçlık otoparkı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Ertuğrulgazi Mahallesinde Zincirlikuyu Caddesi ile Tunç Sokak arasında kalan bin 700 metrekare atıl vaziyetteki alanda 43 araçlık otopark yapımı için çalışma başlatmıştı. Çalışmanın son gününde Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte otoparkı yerinde inceledi.

Hizmete alınan otoparka ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün Ertuğrulgazi Mahallemizdeyiz. Bölgede devam eden çalışmaları inceliyoruz. Bulunduğumuz alan Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi ile Tunç Sokak arasında kalan, Yağlı Tohumlar kavşağı olarak bilinen bölgede. Burada gördüğünüz alanda daha önce bir işletme vardı, bu işletme kaldırıldı ve şu anda da otopark olarak düzenleniyor. Alan işletme çıktıktan sonra bir süre boş kalmıştı, atıl vaziyetteydi. Fen işleri müdürlüğümüz bir planlama yaptı. 3 metre yüksekliğinde perde duvarlar vardı, bunlar kaldırıldı. Zemin değişimleri yapıldı. Çalışma artık bugün sona yaklaşmış durumda. Burada 1700 m2 alanda 43 araçlık otopark yapıyoruz. Aynı zamanda aydınlatma üniteleri yerleştiriyoruz. Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’lik maliyeti var çalışmanın. Ben öncelikle mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.