Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu sabah Emir Sultan Camiinde Hamidiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu hafta Emir Sultan Camisinde Hamidiye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Uzun zamandır her hafta farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizde vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz. Bereket Soframızda bugün de sizlerle buluştuk. Davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 6 Şubat depreminin yıl dönümünü yaşadığımız günlerdeyiz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmasın istiyoruz. Ancak buna hazır olmak için de çalışmalar yapıyoruz. Deprem gerçeğini göz ardı edemeyiz. Hazırlık yapmak zorundayız. Cenabı Allah tedbir almayı emrediyor. Önce tedbir, sonra tevekkül. Alacağımız ilk ve en basit tedbir de bilgili olmak. Tüm vatandaşlarımızla bu farkındalığı arttırmamız lazım” dedi.

"KONUŞMAYA DEĞİL, DİNLEMEYE GELDİK"

Bereket sofrası buluşmalarının konuşmak için değil vatandaşı dinlemek için düzenlendiğini hatırlatan Başkan Taban, kendilerinin konuşmak için değil dinlemek için geldiklerini belirterek, "Sizlerin gördüklerinizi, eksikleri, tavsiyeler, eleştirilerinizi bizlere iletiyorsunuz iletmeye devam etmenizi istiyoruz. Bizler de mahalle mahalle taramalar yapıyoruz. Bir yandan da sizin de bizim gören gözümüz olmanızı istiyoruz. Bizim bir tane işimiz var, İnegöl’de daha doğru işler yapıp bu şehirdeki inşaların mutlu yaşamasını sağlamak. Eksik ve aksaklıklar mutlaka var. Bunların da düzelmesi için mücadele ediyoruz.” dedi.

Geçen dönem başlayan altyapı çalışmalarına vurgu yapan Başkan Taban, bu çalışmaların bu dönem de devam ettiğini belirterek, "Amaç sizlere kaynak suyunu çeşmelerinizden akıtmak. İnşallah tamamlandığında çalışmalar bunu başarmış olacağız. Bugün de bize iletmek istediğiniz konuları dinlemek istiyoruz" dedi.