Bursa İnegöl Belediyesi tarafından “birlik, beraberlik ve kardeşlik”temasıyla düzenlenen 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında, 10 farklı ülkeden halk dansları ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen 9. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması büyük bir coşkuyla tamamlandı. Düzenlenen ödül töreninde açıklanan sonuçlara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti jüriden en yüksek puanı alarak 9. Altın Mobilya’nın sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması” büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu. 2 gün boyunca 10 misafir ekibin birbirinden güzel şovlarını sunduğu yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1’inci oldu. Gürcistan’ın 2’nci olduğu yarışmada 3’üncülüğü ise Panama elde etti. Kazakistan ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

HALK DANSLARI FİNAL GECESİNDE YOĞUN KATILIM

38. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin 6. gecesi, renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. 18 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de başlayan ödül gecesinde İnegöllüler, festivalin heyecanını coşku dolu bir atmosferde yaşadı. Programa; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Meclisi Kültür Komisyonu ve meclis üyeleri, Bursa ve İnegöl’deki siyasi parti temsilcileri, İnegöl’ün kardeş şehri Borino’nun Belediye Başkanı Mustafa Karaahmed, Rustavi Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Lasha Butskhrikidze, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl’de faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri, protokol üyeleri ile İnegöllü vatandaşlar katıldı.

DÜNYA KÜLTÜRÜNÜ İNEGÖL’DE BULUŞTURAN EKİPLER SAHNEDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Halk Dansları final gecesi İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun etkileyici gösterisiyle açılış yapıldı. Ardından yurt dışından gelen Arjantin, Kolombiya, Panama, Kazakistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Gürcistan ve Bulgaristan ekipleri, 5 dakikalık performanslarla sahne aldı. Farklı kültürlerin dansla buluştuğu bu gecede ekipler, sergiledikleri gösterilerle Açık Hava Gösteri Merkezi’ni (AGM) dolduran İnegöllülere unutulmaz anlar yaşattı.

“İNEGÖLÜMÜZ RENKLİ BİR ÇİÇEK BAHÇESİ”

Gösterilerin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sahneye çıkarak festivalin önemine ilişkin konuşma yaptı. Başkan Alper Taban, İnegöl'ün tüm güzellikleriyle renkli bir çiçek bahçesine benzediğini vurgulayarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Başkan Alper Taban konuşmasında, “İnegöl Belediyesi olarak programın düzenlenmesinde organizasyonun başında yer an bizlerdik; fakat arka planda bu işin kahramanları var. Öncelikli olarak 23 ayrı hemşehri derneğimize, Kültür Komisyonumuza, çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Arka planda belediyemizin pek çok birimleri bu festival için hizmet ettiler. Hepsinin emeklerine sağlık. İnegöl’ümüz gerçekten renkli bir çiçek bahçesi. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyinden Balkanlar’a, Kafkaslar’a kadar bu bölgeye gelip hep birlikte huzur içinde yaşıyoruz. İnşallah daha güzel başarılara da hep birlikte İnegöl olarak imza atmak istiyoruz.” dedi.