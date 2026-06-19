Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Cumhuriyet Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Sınava hazırlık sürecini Cumhuriyet Kütüphanesi'nde sürdüren öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, gençlerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere emeklerinin karşılığını almalarını temenni eden Başkan Büyükgöz, 'Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sınava giriyorsunuz. İnşallah emeklerinizin karşılığını alır, hedeflerinize ulaşırsınız. Hepinize gönülden başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

TATLI İKRAM, SAMİMİ SOHBET

Öğrencilere baklava ikram eden Başkan Büyükgöz, sınav öncesinde moral ve motivasyonun önemine dikkat çekti. Gençlerle tek tek ilgilenen Başkan Büyükgöz, öğrencilerin sorularını dinleyerek gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

'GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Gebze Belediyesi olarak eğitim alanındaki desteklerini sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükgöz, gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise sınav öncesi gerçekleştirilen moral ziyaretinden dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.