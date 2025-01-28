Bursa İnegöl Belediyesi ve T-GAZ işbirliğiyle yürütülen kırsal mahallelere çevreci yakıt doğal gaz kullanımını yaygınlaştırma çalışmaları hızla devam ediyor. Hamzabey Mahallesi’nde düzenlenen gaz yakma töreniyle; Hamzabey, Tokuş ve Kozluca Mahallelerinde doğal gaz kullanımı resmen başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl merkezinde uzun süredir kullanımda olan doğal gaz, bu projeyle kırsal mahallelere de ulaştırılarak toplamda 27 mahallede aktif hale getirildi. Bu anlayışla kırsal mahallelerden; Akıncılar, Alibeyköy, Bilalköy, Cerrah, Çayyaka, Çeltikçi, Çitli, Deydinler, Dipsizgöl, Edebey, Esenköy, Eymir, Hamamlı, Hasanpaşa, Hocaköy, İsaören, Kulaca, Kurşunlu, Küçükyenice, Ortaköy, Süpürtü, Şipali, Yeniceköy ve Yiğitköy mahalleleri daha önceden doğal gaza kavuşurken son olarak Hamzabey, Tokuş ve Kozluca Mahallelerinde yapılan yatırımlarla çevreci yakıt kullanan kırsal mahalle sayısı 27’ye yükseldi.

İLK ATEŞİ PROTOKOL YAKTI

Doğal gazın hizmete sunulduğu 3 kırsal mahalle için Hamzabey Mahallesinde gaz yakma töreni düzenlendi. Mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak ve vatandaşlara konforlu bir yaşam sunacak doğal gazın ilk ateşini yakmak için düzenlenen törene; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Bünyamin Savaş Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, T-GAZ yöneticileri, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

‘’70 MİLYONLUK YATIRIMLA 3 MAHALLE DOĞAL GAZA KAVUŞTU; HEDEF TÜM KIRSAL MAHALLELERE ERİŞTİRMEK’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Hamzabey, Tokuş ve Kozluca Mahallelerine ulaşan yeni doğal gaz hattının toplamda 70 Milyon TL’lik yatırım olduğunu söyleyerek, ‘’ Bugün Hamzabey, Tokuş ve Kozluca Mahallelerimize çevreci yakıt doğal gazı eriştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsal mahallelerimiz bizler için çok değerli. Doğal gaz yatırımı da ayrıca kıymetli bir yatırım. Şehrimizin hava kalitesini de daha iyi bir noktaya taşımak ve sürdürmek zorundayız. Doğal gaz yatırımlarını tüm kırsal mahallelerimize eriştirmek başlıca hedeflerimizden biri. Çevreci yakıt doğal gazı kırsal mahallelerimizin kullanımına sunmak istiyoruz. Bu konuda girişimlerimiz hızla devam ediyor.’’ diyerek konuşmasının devamında ise kırsal mahallelerimiz bizlere ‘’yeni fırsatlar veriyor’’ diyerek yatırımların hızla artacağına değindi.

‘’İHTİYAÇLAR ARTTIKÇA BİZ DE BU İHTİYAÇLARI GİDERMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ’’

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise yatırımların hızla devam edeceğini söyleyerek, ‘’Bugün güzel bir hizmeti daha hayata geçirmiş oluyoruz. Bu yatırımın bu alanlara getirilmesine vesile olanlardan biri olduğumuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm çalışma ekibimizin bu yatırımlarda büyük emekleri var. T-GAZ yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir talebimiz olsa İnegöl’ü bilen ve seven birileri olarak bizlere destek sağlıyor, isteklerimizi yerine getiriyorlar. İnegöl hızla büyüyen bir şehir. Biz de bu şehrin her bölgesine hizmet etmek istiyoruz. İhtiyaçlar arttıkça biz de bu ihtiyaçları gidermek için çalışmalar yürütüyoruz. Spor alanları, kütüphaneler, sosyal donatı ve yeşil alanlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte bu güzelliklerin üzerine katmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Biz istiyoruz ki İnegöl’ün merkezinde ne varsa en kısa sürede İnegöl’ün kırsal mahallelerinde yaşam standartlarını o aşamaya çekmemiz gerektiğini biliyoruz. İnegölümüze Bursamıza ve ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. Hamzabey, Tokuş ve Kozluca Mahallerimize doğal gaz hayırlı olsun.’’ dedi.

‘’EMEK VE GAYRET VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM’’

Törende son konuşmayı yapan Kaymakam Eren Arslan ise, ‘’Hamzabey, Tokuş ve Kozluca Mahallelerimize ulaşan doğal gaz hattının devreye alınmasın mutluluğun yaşıyoruz. Belediye Başkanımıza, ekibine, Milletvekilimize, ilgili firma T-GAZ’ın değerli yöneticilerine, çalışma sağlayan tüm ekiplere ve mahallelerinin gelişimine katkı sunmak adına taleplerini sürdüren mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Doğal gaz yatırımının mahallelerimize hayırlı olmasın diliyorum. ‘’dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hazırlanan platformda Hamzabey Mahallesi ile Tokuş ve Kozluca Mahallelerine gelen ilk gazı meşalelerle yaktı. Sonrasında protokol üyeleri mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiler.