Bursa İnegöl Belediyesi Sinanbey Mahallesinde 26 parsel üzerinde bulunan 17 metruk yapının kamulaştırmasını tamamlayarak bölgede 150 araçlık otopark yapılması için çalışmalara başladı. Metruk binaların yıkımının tamamlandığı alanda çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da alanda incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Merkezde yaptığı kamulaştırmalarla şehre nefes aldıran İnegöl Belediyesi, kamulaştırılan alanları da otopark alanlarına çevirerek bir taşla iki kuş vuruyor. Bu kapsamda Sinanbey Mahallesinde kapsamlı bir çalışma sürdürülüyor. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde İnegöl Belediyesi tarafından Kasapzade Sokak ile Çayır Sokak arasında 90 ada üzerinde bulunan 26 ayrı parsel içindeki 17 metruk yapının tamamı kamulaştırıldı. Bu alanda yapılan projeyle 150 araçlık otopark üretilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 17 yapının yıkımını tamamladı. Zemin düzenleme çalışmalarının devam ettiği bölgede çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

OTOPARK İHTİYACINI GİDERMEK ADINA KAMULAŞTIRMALAR YAPILIYOR

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, “Bizler şehrimizin tüm muhitlerinde vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçlarını giderebilmek adına kamulaştırmalar yapıyoruz. Planlarımızda otopark gözüken yerlerde otoparkları bir bir hayata geçiriyoruz. O alanlarda düzenlemeler yapıyoruz. Bu çalışmalar aynı zamanda kamulaştırma bedelleriyle belediyemize ciddi bir yükte getiriyor” dedi.

53 KAMYON MOLOZ KALDIRILDI

Sinanbey Mahallesinde 17 metruk binanın kamulaştırılarak yıkıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Çok geçmiş yıllarda yapılmış ve artık kullanım ömrünü tamamlamış binalar ortadan kaldırılıyor. İmar İşleri Müdürlüğümüz kamulaştırmayı, Fen İşleri Müdürlüğümüz de bu alanlarda düzenleme ve yıkım çalışmalarını yapıyor. Kasapzade ve Çayır Sokak arasında kalan 90 ada üzerindeki 26 parsel içinde 17 yapının yıkımını tamamladı. Burada arkadaşlarımız düzensiz duvarlar ve atıl durumdaki çalı çırpı bitkileri de bertaraf edip alanı temizledi. Ekiplerimiz 53 kamyon moloz kaldırdı bu bölgeden. Yaklaşık bin ton alt temel malzemesi serimi yapılarak ham zemin oluşturuldu” açıklamalarında bulundu.

150 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK

Kamulaştırmaların en büyük faydasının otopark alanına dönüşmesi olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Burada elde ettiğimiz en büyük fayda, alanın otoparka dönüşmesi. Yıkımlar sonucu elde ettiğimiz 2300 m2’lik alanda yaklaşık 150 araç kapasiteli otopark oluşturuyoruz. Bu bölgede oturan her sakinimiz için çok değerli. Bu belki çok kısa sürelerde olamayabiliyor. Kamulaştırmalar uzayabiliyor. Mahkeme kararları beklenebiliyor. Geçen dönemden başlayıp bu dönem tamamlanan işlerimizden biri burası. Aydınlatmalarıyla, zeminiyle, kameralarıyla, ağaç formunu koruyarak güzel bir alan oluşturmuş olacağız” diye konuştu.