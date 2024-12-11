Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz günlerde Bigadiç ilçesinde gerçekleştirilen “Ahmet Akın Size Yakın Halk Buluşmaları” programı kapsamında ilçede yaşayan vatandaşlar ve ilçe muhtarları ile bir araya geldi.Toplantı sırasında Çömlekçi Mahallesi muhtarının ilettiği kanalizasyon şebeke hattı talebi üzerine Başkan Akın, sorunun hızla çözülmesi için BASKİ ekiplerine talimat verdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarının ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri Çömlekçi Mahallesi’nde toplamda 130 metre uzunluğunda Ø200 mm korige kanalizasyon şebeke hattı döşedi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Çömlekçi Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbulut, Başkan Akın’ın çözüm odaklı yaklaşımına duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi .“Geçen gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile muhtarlar toplantısında bir araya geldik. Köyümüzün en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyonla ilgili talebimizi kendisine ilettim. Başkanımız hemen orada gerekli talimatları vererek süreci başlattı. Bugün itibarıyla BASKİ ekipleri mahallemizdeki çalışmalarını tamamladı. Başkanımız Ahmet Akın’ave BASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

VATANDAŞLARIN MEMNUNİYETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen bu hızlı müdahale, Çömlekçi Mahallesi halkı tarafından büyük takdirle karşılandı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirirken, “Kanalizasyon sorunu bizim için en büyük sorunların başında geliyordu. Başkanımız Ahmet Akın’ıntalimatı ile BASKİ ekiplerinin hızlı müdahalesiyle köyümüzde bu sorun kısa sürede çözüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Başkan Akın, program kapsamında farklı mahallelerden gelen sorun ve taleplerle yakından ilgilenmeye devam ediyor.