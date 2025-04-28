Uygulama ve projeleriyle şehri geleceğe hazırlayan İnegöl Belediyesi, bir yandan da hayatı kolaylaştırıyor. Özellikle şehir merkezinde üretilen otoparklar tüm vatandaşların beğenisini kazanırken, merkezde trafik ve parklanma sorununa karşı adeta ilaç oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin şehri geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarının yanından en önem verdiği ve merkeze koyduğu konuların başında otopark geliyor. Hızla büyüyen şehirde araç sayısının da hızlı artışı nedeniyle yaşanan trafik ve parklanma sorununa çözüm olacak otopark uygulamaları şehrin dört bir yanında hayata geçiriliyor. Mahalle aralarında kamulaştırmalarla otopark alanları oluşturulurken, yapılan hemen her projenin etrafında parklanma alanları planlanıyor. Merkezde ise son dönemde yapılan yer altı ve yerüstü otoparklarıyla İnegöl bu anlamda ciddi mesafe katetti.

MERKEZİ RAHATLATAN OTOPARK HAMLESİ

Belediye Başkanı Alper Taban’ın görev süresi boyunca 150’ye yakın farklı noktada 6 bin dolayında otopark üretildi. Otopark hamlelerinin en önemlisi ise merkezde hayat buldu. Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı Projesinde Merkez Park ve Belediye Hizmet Binasının altında yeraltı otoparkları, yine bu bölgelerde kazandırılan açık otoparklar ile toplamda 390 araçlık otopark elde edildi. Zamanla vatandaşların da yoğun şekilde kullanmaya başladığı otoparklar merkezin parklanma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT: “İNSANLIK İÇİN EN BÜYÜK HİZMET”

Ücretsiz olarak hizmet veren bu otoparklar vatandaşlardan da tam not aldı. Otoparkı kullanan vatandaşlar röportajlarda şu ifadeleri kullandı: “Ücretsiz otoparkın şehrin merkezinde olması insanlık için en büyük hizmetlerden biri. Yabancılar geldikleri zaman arabalarını park edecek yer bulamıyorlar. Ama burayı bulunca da rahat ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz, devamını da istiyoruz.” “İnegöl’ün merkezinde olmasından dolayı güzel olmuş. İnegöl Belediyemize teşekkür ediyoruz. Ayrıca araçlarımızı da yıkatabiliyoruz. Çarşının ortasında olması ayrı bir avantaj. Teşekkür ederiz İnegöl Belediyemize.” “Otoparktan memnunuz. Çok güzel oldu. Çarşıda park edecek yer bulamıyoruz zaten. Çok memnunuz. İnşallah birkaç tane daha olur İnegöl için.” “Memnunuz. Araç park etmesi kolay, giriş çıkışı kolay. Bizim için büyük kolaylık merkezde.”

BAŞKAN TABAN’DAN “OTOPARKLARI KULLANALIM” ÇAĞRISI

Bursa İnegöl B elediye Başkanı Alper Taban da otopark uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Otopark konusunun öncelikli ve sürekli geliştirilerek devam eden bir konu olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Şehrimizde mahalle aralarımızda da merkezi lokasyonlarda da yeni yeni otoparklar üretme adına çalışmalarımız var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Her bölgede ücretsiz otoparklar yapıyoruz. Özellikle merkezi lokasyonlarda da 100, 150, 200 araçlık otoparklar üreterek şehrin çarşı bölgesi ve merkezi yerlerini biraz daha rahatlatma ve yayalaştırma adına adımlar atıyoruz. Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı Projemizle de merkezde ciddi bir otopark üretmiş olduk. Toplamda 390 araçlık otopark elde edildi. Bu vesileyle vatandaşlarımıza da özellikle kapalı otoparkları kullanmaları çağrısında bulunmak istiyorum” dedi.