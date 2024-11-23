Bursa İnegöl Belediyesi yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için sahaya indi. Köy yollarında ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de ilk kar bugün düştü. Öğlen saatlerinde yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar hem merkezde hem de kırsalda etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi ve ulaşımın aksamaması adına İnegöl Belediyesi ekipleri sahaya indi.

Daha önce karla mücadele için hazırlanan araç ve ekipmanlar ile karla mücadele ekipleri, yapılan planlama kapsamında çalışmalara başladı. Köy yollarında kar küreme araçlarıyla ring atan ekipler, yolların kapanmaması için sürekli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YAŞANAN OLUMSUZLUKLARDA 153 HATTINA BİLDİRİN

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla ilgili yaşanan sorunlarda ilçe halkının 153 Çözüm Merkezini arayarak bilgi vermesi istendi. 153 hattıyla birlikte WhatsApp hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden de İnegöl Belediyesi ile iletişim kurulabileceği ifade edildi.