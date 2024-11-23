Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından hızlı bir şekilde harekete geçti.BALIKESİR (İGFA) - Vatandaşların olası mağduriyetlerini önlemek için 119 araç, 218 personel ve 76 pompa ekipmanıyla 20 ilçede teyakkuzda bulunan ekipler, sahada özveriyle görev yaptı.

Öğle saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle oluşan su birikintilerini tahliye eden BASKİ ekipleri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kontrol ederek kısa sürede yaşanan sorunları giderdi. Böylece hem trafiğin hem de günlük yaşamın normal seyrine dönmesi sağlandı.

BASKİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

BASKİ yetkilileri, Balıkesir genelinde ani yağışlara karşı her zaman hazırlıklı olduklarını belirtti. Ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşların karşılaşabileceği her türlü sorun için BASKİ’nin 444 1 185 iletişim hattı ve 444 40 10 Beyaz Masa iletişim numarası üzerinden destek alabileceklerini hatırlattı.