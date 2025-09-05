Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin “Zaferden Kurtuluşa” etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. İnegöl Belediyesi TSM Korosu, performansıyla beğeni topladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayıp 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunu da kapsayan süreçte düzenlediği “Zaferden Kurtuluşa” etkinlikleri devam ediyor. Her gün farklı bir programla süslenirken, Perşembe akşamı İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri gerçekleştirildi. Heykel önünde düzenlenen konserde, koro ve solo eserlerle sanat dolu bir gece yaşandı.

Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, zaferin coşkusunu sanatla buluşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar, koronun muhteşem performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşın katıldığı konserde, Belediye Başkanı Alper Taban da konseri izleyenler arasında yerini aldı.

BAŞKAN TABAN’DAN KOROYA ÖVGÜ

Konser sırasında sahneye davet edilen Başkan Alper Taban, kısa bir selamlama konuşması yaptı. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosundan övgüyle söz eden Başkan Taban, “Bu ekip çok eski bir ekip. Üstatlarımızın yer aldığı değerli bir ekip. İnegöl’ümüzün iftiharla seyrettiği bir ekip. Kendilerine bu özel gece için teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşuna da değinen Taban, “Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu uğurdaki tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizi saygı ile anıyorum. Önümüzde de 6 Eylül var. İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşu. Bakın bugün huzurlu bir ortam içerisinde müziğimizi dinliyoruz, konserimizi gerçekleştiriyoruz. Ama çok yakın tarihte, 100 yıl kadar önce bu topraklarda neler yaşandı? Savaşlar yapıldı. Mücadeleler verildi. Bugün o mücadeleyi verenler sayesinde burada yaşıyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Bizler bu toprakları yoldan geçerken bulmadık. Bedeller ödedik. Bu bedeli bizler de ödemeye hazırız. Bu ülkenin şehitleri, gazileri bitmez. Kimse test etmeye kalkmasın. Yeter ki bizler birlik beraberliğimizi bozmaya kalkanlara fırsat vermeyelim. Paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.