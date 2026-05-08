Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Keles ilçesini ziyaret ederek eğitim kurumlarını denetledi, Kaymakam Burak Bozkurt Gürses ve Belediye Başkanı Ali Doğru ile görüştü. Program kapsamında akademik başarı ve yerel iş birlikleri değerlendirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer başkanlığında, Keles İlçe Millî Eğitim Müdürü Filiz Baran'ın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin genel durumu ve planlanan projeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Birim amirlerinin de hazır bulunduğu oturumda, akademik başarının artırılmasına yönelik stratejiler değerlendirilerek koordinasyonun güçlendirilmesi ve yerel düzeydeki eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi üzerine ortak kararlar alındı. Programına Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses'i makamında ziyaret ederek devam eden Çokgezer, ilçedeki eğitim yatırımları ve projeler üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaretin anısına Kaymakam Gürses tarafından İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e 'Keles bebeği' hediye edildi.

Ziyaret programı dahilinde eğitim kurumlarını mercek altına alan Gürhan Çokgezer, saha çalışmaları kapsamında ilk olarak Keles Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Çokgezer, öğretmenler odasında idarecilerle bir araya gelerek akademik başarıyı artıracak stratejiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ile bir araya gelindi. Yerel yönetimin eğitime sunduğu desteklerin ele alındığı görüşmede Çokgezer, Başkan Doğru'ya teşekkür ederek iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini vurguladı. İlçedeki kültürel etkinliklere de destek veren Çokgezer, Keles Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Keles 1. Kitap Günleri'nin açılış törenine katıldı. Stantları tek tek gezen ve kitapseverlerle sohbet eden İl Müdürü, okuma kültürünün gençlerin akademik ve kültürel birikimindeki kritik rolüne dikkat çekti.