Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geleceğin bilinçli sürücüleri ve duyarlı yayalarını yetiştirmek amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Pazaryeri ilçesinde düzenlenen programda, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulması, kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması ve güvenli ulaşım kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi. Eğitim boyunca jandarma ve polis trafik ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını sade ve anlaşılır bir dille anlatarak uygulamalı gösterimler gerçekleştirdi.

Miniklere özellikle yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıkları ve levhalarının anlamları ile trafikte dikkat edilmesi gereken temel güvenlik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte trafik ekip araçları ve görev sırasında kullanılan ekipmanlar da tanıtıldı.

Uzmanlar, trafik eğitimlerinin küçük yaşlarda verilmesinin gelecekte yaşanabilecek kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Çocuk yaşta kazanılan trafik bilincinin sadece bireysel güvenliği değil, toplumun genel trafik kültürünü de doğrudan etkilediği vurgulandı. Yetkililer ise trafik kurallarına uyan nesiller yetiştirmenin, güvenli bir toplum oluşturmanın temel taşlarından biri olduğunu belirterek benzer eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.