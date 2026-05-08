İzmit Belediyesi, çocuk ve gençlerin teknolojiyle üretken bir bağ kurmasını hedefleyen Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'ni Alikahya Fatih Mahallesi'nde hizmete açtı. Merkezde farklı yaş gruplarına yönelik eğitim programları uygulanacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocuklar ve gençlerin teknolojiyle daha üretken bir ilişki kurmasını amaçlayan Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'ni hizmete açtı. Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek merkez, Alikahya Fatih Mahallesi'nde kapılarını açtı. Törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merkezin çocukların teknolojiyle erken yaşta doğru şekilde tanışmasını sağlayacağını belirterek, 'Çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmesini istiyoruz' dedi. Teknolojinin hayatın her alanında yer aldığına dikkat çeken Hürriyet, merkezin amacının çocukları ekrana bağımlı bireyler haline getirmek değil, teknolojiyi anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Merkezde farklı yaş gruplarına özel eğitim modelleri uygulanacak. İlkokul öğrencileri için deneyim ve tasarım odaklı eğitimler, ortaokul öğrencileri için blok kodlama ve robotik uygulamalar, lise öğrencileri için ise yazılım, devre tasarımı ve 3D üretim eğitimleri verilecek. Hürriyet, merkezin tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirterek, 'Eğitimde fırsat eşitliği anlayışımızın önemli bir parçası olacak. Sürdürülebilir bir proje olarak bu merkeze sahip çıkacağız' ifadelerini kullandı.