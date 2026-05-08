Maltepe Belediyesi, 4-6 yaş grubu çocuklar ve ebeveynlerini bir araya getiren 'Ebeveyn ve Çocuk Bilim Atölyesi' ile hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasını sağlamak ve aile içi öğrenme deneyimlerini güçlendirmek amacıyla yeni bir etkinliğe imza attı.

Eğitim ve keşfi bir araya getiren 'Ebeveyn ve Çocuk Bilim Atölyesi', minik katılımcıları ve ebeveynlerini aynı öğrenme ortamında buluşturdu. Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölyede 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan programda, bilimsel etkinlikler ve uygulamalı çalışmalarla çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlandı.

Maltepe Belediyesi, bu tür yeni nesil etkinliklerle, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasını desteklerken aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren sosyal ve eğitsel bir ortam oluşturmayı hedefliyor.