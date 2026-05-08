Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda başlatılan ve bu yılda devam eden 'Meyve Ağaçlarında Aşılama' kursu ile üreticilere ve meraklılarına aşılama eğitimi veriliyor. Kursu katılan vatandaşlar, deneyimli mühendislerden meyve aşılamanın inceliklerini öğreniyor.

ORDU (İGFA) - Yeni tarım uygulamalarını Ordu'ya kazandıran, verim arttırıcı yöntemlerle ekonomik gelirin arttırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra üreticilere ve meraklılarına yönelikte bilgilendirici eğitimler düzenliyor.

AŞILAMA KURSU HER YIL İLGİ GÖRÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi ile Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) ortaklığında geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'Meyve Ağaçlarında Aşılama Kursu' bu yılda devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı uhdesinde hazırlanan uygulama ile ORMEK kurslarında 'Meyve Ağaçlarında Aşılama' eğitimleri veriliyor.

DOĞRU AŞILAMA TEKNİKLERİ ANLATILIYOR

Biyoinovasyon Şube Müdürlüğünün deneyimli personelleri tarafından verilen eğitimlerde bitki hücreleri ve dokusu, bitki organları, bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırma, aşı tekniği, fidan üretimi ve fidan bakımlarına ait tüm detayları anlatılıyor. Teorik olarak verilen eğitimlerin ilerleyen günlerde sahada devam etmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kurslarla, mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanlarını yetiştirmek, verimi arttırmak ve yaşlanan ağaçların kesilmesinin önüne geçilmesini amaçlıyor.