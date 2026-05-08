MEB, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında yürütülen uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik hazırlanan '2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu', öğrenci ve velilerin erişimine sunuldu.

ANKARA (İGFA) - Sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını 11-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Başvurular, sınav ücreti yatırıldıktan sonra 'basvuru.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılabilecek.



İngilizce ve Almanca dillerinde öğrencinin tercihine göre gerçekleştirilecek olan yazılı sınav, 4 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 10.00'da tek oturum olarak uygulanacak. 81 il merkezinde yapılması planlanan sınavda öğrencilere 5 seçenekli 50 soru sorulacak ve 110 dakika süre verilecek.

Sınava resmî ve özel ortaokulların 8. sınıfı ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek. Ayrıca özel milletlerarası okullar ile yurt dışındaki Bakanlığa bağlı okullarda bu sınıf düzeylerine denk seviyede öğrenim gören öğrenciler de başvuru şartlarını taşımaları hâlinde sınava katılabilecek

Adaylar sınav giriş belgelerini 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren elektronik ortamdan alabilecek. Sınavın sonuçları ise 20 Temmuz 2026 tarihinde Bakanlığın resmî kanalları üzerinden ilan edilecek. Sınavdan alınan puanlar, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

