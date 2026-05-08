Sakarya'da Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı.

SAKARYA (İGFA) - 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda okulun robotik takımı, Mini Sumo kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak Sakarya'yı gururlandırdı.

6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen yarışma, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin teknolojiyle üretim becerilerinin desteklenmesi ve hayal güçlerinin teknolojiyle buluşturulması amacıyla düzenlendi. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası düzeyde de katılımcıların yer aldığı organizasyon, robotik ve teknoloji alanında genç yetenekleri bir araya getirdi.

Yoğun hazırlık sürecinin ardından finallerde mücadele eden öğrenciler, ortaya koydukları teknik bilgi, tasarım becerisi ve takım çalışmasıyla dikkat çekti. Başarıda emeği bulunan danışman öğretmen Fatih Gündüz ile öğrenciler Uğur Yıldız ve Batuhan Kaya, elde ettikleri dereceyle büyük takdir topladı. Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin elde ettiği bu başarı, Sakarya'da mesleki ve teknik eğitim alanında yürütülen çalışmaların yanı sıra robotik ve teknoloji odaklı projelerin de geldiği seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.