Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 123 türden 1123 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi, nesli tehlike altındaki türlere umut oluyor. Kızıl pandalar ve Türkiye'de sadece Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev karıncayiyen türlerinin yavrulaması, büyük sevinç ve heyecan yaşattı.

BURSA (İGFA) - Doğal yaşam alanları iklim değişikliği ve insan kaynaklı tehditler nedeniyle giderek daralan dev karıncayiyen ve kızıl panda yavruları, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kısa bir süre önce dünyaya gelen 2 karıncayiyen ve 2 kızıl panda yavrusu, uzman veteriner hekimler ve bakım ekiplerinin gözetiminde büyütülüyor.

Gelişimini tamamlayan yavruların, ilerleyen süreçte uluslararası koruma ve tür devamlılığı programları kapsamında Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği üyesi bir hayvanat bahçesine gönderilmesi planlanıyor. Böylece kontrollü üretim programlarına katkı sağlanarak, nadir türlerin genetik çeşitliliğinin korunması ve dünya genelindeki popülasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi yönetimi, yalnızca ziyaretçilere ev sahipliği yapmadıklarını; aynı zamanda nesli tehlike altındaki türlerin korunması, doğa eğitimi ve toplumsal farkındalık çalışmalarında da aktif rol üstlendiklerini belirtti.