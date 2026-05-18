İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Best Buddies Türkiye iş birliğinde düzenlenen farkındalık etkinliği, Engelliler Haftası'na renkli görüntülerle damga vurdu.

İZMİR (İGFA) - Engelliler Haftası kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Best Buddies Türkiye iş birliğinde İnciraltı Engelli Eğitim Merkezi ve İnciraltı Engelliler Parkı'nda 'Erişilebilir İzmir Eşit Yaşam' sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Okulların, gönüllülerin ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte atölyeler, sosyal etkinlik alanları ve kermes stantları ziyaretçilerle buluştu. Program boyunca sahne performansları, dans gösterileri ve koro dinletileri büyük ilgi görürken, engelli bireyler ile gönüllülerin birlikte üretip yer aldığı kapsayıcı çalışmalar etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Paylaşımın, dayanışmanın ve birlikte olmanın öne çıktığı organizasyon; toplumsal farkındalığı artıran, sosyal bağları güçlendiren ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapan anlamlı bir buluşma oldu.

Program kapsamında düzenlenen 'Friendship Walk & Talk' etkinliğinde ise yeni dostluklar kuruldu. Katılımcılar birlikte üretmenin, dayanışmanın ve eğlencenin keyfini yaşadı. Doğa yürüyüşü, müzik, atölyeler ve yeni arkadaşlıklarla renklenen etkinlikte gönüllüler, özel gereksinimli bireyler, aileler ve katılımcılar birlik mesajı verdi.