Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney ilçesinin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandıracak 4 katlı Güney Sosyal Tesisi'nin temelini attı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney ilçesinin sosyal ve kültürel çehresini değiştirecek dev bir yatırıma imza atıyor. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla temeli atılan 4 katlı Güney Sosyal Tesisi, ilçe halkının yeni yaşam ve buluşma noktası olacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN GÜNEY'E DEV SOSYAL YATIRIM



Güney ilçesinin sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandıracak olan Güney Sosyal Tesisi'nin temeli, gerçekleştirilen törenle atıldı. Törene; Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, ilçe belediye başkanları, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Güney sakini katıldı.



'HİZMETTE TEK BİR TERAZİMİZ VAR; O DA HAKKANİYETTİR'



Denizli'nin her köşesine eşit, adil ve şeffaf bir hizmet götürme kararlılığıyla hareket ettiklerini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şiar edindikleri adalet vizyonunu şu sözlerle özetledi: 'Hangi hizmeti üretirsek üretelim, neyi yaparsak yapalım yegane şiarımız; hiç kimseyi geride bırakmamaktır. Bu şehirde yaşayıp siyasi fikri farklı olanlar da dahil olmak üzere, herkesin eşit ve adil bir terazide tartıldığının bilinmesini isteriz. Çocuklarımızın beslenme desteğinden gübre desteğine, yaşlılarımızın evlerine ulaştırdığımız hizmetlere kadar tüm çalışmalarımızda; başvuru şartlarımıza kim uyuyorsa, biz onun fikrine bakmadan desteğimizi veriyoruz.'



'ÜRETMEK İSTEYENİN YANI BAŞINDAYIZ'



Denizli genelinde hayata geçirdikleri kırsal kalkınma hamlelerine ve üreticiye verilen can suyu niteliğindeki desteklere dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, üretimin her aşamasında büyükşehir belediyesinin imzasının olacağını belirterek, 'Göreve geldiğimizde ne denli zor şartlarla karşı karşıya olduğumuzu gayet iyi biliyorduk; ancak biz, bahane üretmenin yerine çalışmayı koyarak her geçen gün daha da büyüyoruz. Değerli hemşehrilerim; siz yeter ki helal lokma ile yaşama iradenizi kaybetmeyin, siz yeter ki 'biz üreteceğiz' deyin; Büyükşehir ailesi olarak her anınızda sizinleyiz' ifadelerini kullandı.



'GÜNEY İÇİN KÜLTÜR VE EĞİTİM KOMPLEKSİ İNŞA EDİYORUZ'



Temelini attıkları tesisin ilçe için önemini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Bugün Mehmet Ali kardeşimle birlikte en büyük hayallerimizden birini daha el birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Güney ilçemizde çocuklarımızın güvenle oynayabileceği bir kreşi; gelecek hayalleri kuran gençlerimizin başlarını sokabileceği kitap kafeleri ve etüt merkezlerini barındıran muazzam bir yer inşa ediyoruz. Biz biliyoruz ki Güney halkı ve Denizli'de yaşayan her bir vatandaşımız her şeyin en iyisine layıktır. Güney Sosyal Tesisimiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun' diyerek sözlerini noktaladı.



'GÜNEY'İN HAYALİ GERÇEK OLUYOR'



Törende, Güney ilçesinin tarımsal zenginliğine ve üretken halkına vurgu yaparak gerçekleştirdikleri yatırımları anlatan Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, göreve geldikleri andan itibaren 'İşimiz gücümüz Güney' prensibiyle çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Eraydın, 'Seçim öncesi kreş ve etüt merkezi yapacağız dediğimizde bizimle alay edenlere inat; bugün temelini attığımız bu tesisle miniklerimizi kreşe, annelerimizi güvenle işe göndereceğiz. Sadece kaldırım boyarlar diyenlere inat, çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun tarımdan hayvancılığa kadar her alandaki desteğiyle, Güney'i çok daha iyi yerlere getirmeye devam edeceğiz' dedi.



Yapılan konuşmaların ardından, Güney Sosyal Tesisi'nin temeli okunan dualar ve hayırlı olsun dilekleri eşliğinde atıldı.



ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ



Güney ilçesinin yeni buluşma noktası olması hedefiyle projelendirilen Güney Sosyal Tesisi, modern mimarisi ve zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. 4 katlı modern tesis, 1.500 metrekarelik toplam alanıyla geniş ve ferah bir kullanım imkanı sunacak. Tesis içerisinde hizmet verecek olan çocuk gelişim merkezinde, okul öncesi eğitime ve çocukların zihinsel/sosyal gelişimine katkı sağlayacak modern sınıflar yer alacak. Kütüphane ve Kitap Kafe alanı ise öğrencilerin sessiz ve konforlu bir ortamda ders çalışabileceği, kitap tutkunlarının keyifle vakit geçirebileceği yeni nesil yaşam alanı sunacak.



SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ALANLARI



Güney Yeni Mahalle Şehit Ali Atıl Parkı yanına inşa edilecek olan tesis, ilçedeki çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların sosyal donatı ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Tesiste, ilçe halkının bir araya geleceği, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin düzenleneceği çok amaçlı salonlar inşa edilecek. Güney ilçesine değer katacak olan proje, sosyal etkinlik alanlarıyla başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm ilçe halkının yeni yaşam ve buluşma noktası olacak.