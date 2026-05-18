Türk Hava Kurumu Keşan Şubesi, 101 yıllık havacılık geleneğini sürdürerek Kurban Bayramı'nda anlamlı bir kampanya başlattı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - THK Keşan Şubesi, 'Kesimsiz Kurban Bağışı' kampanyasıyla bağışçıların kurban ibadetlerini yerine getirirken hayvan kesmeden katkı sağlamasına imkân tanıyor. Toplanan bağışlar, THK Genel Merkezi'nin yürüttüğü genç savaş pilotu yetiştirme projelerinde kullanılacak.

Şube Başkanı Eyyup Kavazlar, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, 1931'de Keşan halkının imkânsızlıklar içinde dahi kendi uçağını alıp orduya bağışladığını hatırlatarak, 'Bugün de aynı ruhla havacılığa ve milli savunmaya destek olmayı sürdürüyoruz' dedi. Başkan Kavazlar, 'Havacılığımızı güçlendirmek ve gökyüzündeki koruyucularımıza destek olmak isteyen tüm Keşanlıların yardımlarını bekliyoruz' dedi.

Kampanya, özellikle hayvan kesimi yapmak istemeyen veya bağışının doğrudan havacılık eğitimine gitmesini isteyen vatandaşlar için alternatif bir yöntem sunuyor.

THK yetkilileri, kampanyaya katılımın Türkiye'nin havacılık geleceğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini resmi alındı belgesi karşılığında şu kanallar üzerinden gerçekleştirebilir:

Adres: 100. Yıl Pasajı, 1. Kat, No: 46 - Keşan

İletişim: 0545 928 36 18 (Eyyup Kavazlar - THK Keşan Şube Başkanı)