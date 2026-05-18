TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Köşkü'nü lise öğrencilerine ücretsiz olarak açıyor.

Kentin önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan köşk, 19 Mayıs günü 09.00-19.00 saatleri arasında lise öğrencileri tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Uygulama ile gençlerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde konakladığı ve Cumhuriyet tarihinin izlerini taşıyan Atatürk Köşkü'nü yakından tanıması amaçlanıyor.

Lise öğrencileri, 19 Mayıs boyunca öğrenci kimliklerini ibraz ederek Atatürk Köşkü'nü ücretsiz gezebilecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tüm lise öğrencilerini bu anlamlı günde Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmeye davet etti.