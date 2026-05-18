ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) kültür ve sanat odaklı dönüşüm projeleri kapsamında hayata geçirilen Esat Hal'de düzenlenen tasarım pazarı, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

'ESAT HAL, ANKARALILAR İÇİN YENİ BİR BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜ'

Esat Hal'de kurulan tasarım pazarında konuşan ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Esat Hal'in kısa sürede Ankara'nın önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

'Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kültürü odağına alan dönüşüm projelerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiğimiz ve kentli hayata kazandırdığımız Esat Hal, bugün binlerce insanla bir araya gelme ve buluşma noktası haline gelmiş bulunuyor. Kült Teras'ta bugün tasarım pazarı var. Hafta sonu boyunca devam edecek. Hem yerel üreticiler hem bağımsız tasarımcılar hem de kent sakinlerinin buluşma noktası haline geldi bile Esat Hal. Hep söylüyoruz; kentsel demokrasi ve yerel kültür yönetiminin bir başlangıç noktası oldu Ankara için ve Ankaralılar için yepyeni bir buluşma noktasına dönüştü.'

Köroğlu ayrıca stant kiralarının sembolik ücretlerle üreticilere sunulduğunu ifade ederek, 'Stant kiralarının ücretleri çok düşük, çok sembolik rakamlarla gelip bütün yerel üreticiler ve bağımsız tasarımcılar başvurabiliyorlar rahatlıkla. Açık alanda zaten gördüğünüz gibi binlerce insanın ve üreticinin bir araya geldiği bir noktaya dönüşebiliyor böylelikle' dedi.