Bursa Gürsu Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi düzenlenen görkemli törenle açılışını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in yanı sıra İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman ve ilçe yönetimi,MHP İl Başkan Vekili Haşim Zengi, MHP İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve İlçe Yönetimi, Yıldırım, Keles ve Orhangazi Belediye Başkanları, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr.KamilÖzer ve ilçe protokolü katıldı.

GÜRSU’NUN İLK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE ATÖLYE MERKEZİ

Törene ev sahipliği yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sizleri tarihi Taş Köprü Sokağı’nda ağırlıyoruz. Gürsu belediyesi olarak burada yürüttüğümüz tarihi Taş Köprü Projesi’ni sizlere kısaca aktarmak isterim.

Çocuk Kütüphanesi Projesi, aslında yürüttüğümüz bu önemli projenin bize en büyük hediyelerinden birisi. Gürsu’da toplamda 57 adet tescilli yapı bulunuyor. Bu yapıların 21’i yıkılmış ve 36’sı kısmen ayakta olan yapılar. Bursa Valiliğimiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve Kültür Bakanlığı’mızdan da destek aldığımız Tarihi Taş Köprü Projesi kapsamında, adeta proje içinden proje çıkardığımız bu kütüphane 2021 yılında 2.655.877 TL’lik Valilik hibe desteği ile düzenlendi.

İhale bedeli yaklaşık 11 milyon TL olan Gürsu Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi yapımında 5 Milyon 160 Bin TL destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımız’a da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise “AK Parti belediyeleri olarak eser, hizmet ve gönül siyasetimizle öncü olmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı projenin Gürsumuzun güzel yavrularına ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın bu kütüphanede güzel kitaplarla buluşmasını temenni ediyorum” dedi.

Gürsu Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi, okul öncesi ve erken okul çağındaki çocuklara yönelik hizmet verecek.