Gürsu'daki kutlama etkinliği, birlik ve dayanışma mesajlarıyla son buldu.

Tören sonrasında MHP Gürsu İlçe Başkanlığı tarafından muhtarlara günün anısına çiçek takdim edildi.

Programa, Gürsu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şener siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Gürsu Muhtarlar Dernek Başkanı Gürol Şişek'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan programda, Şişek, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, yerel yönetimlerde vatandaş ile devlet arasında köprü görevini üstlendiklerini ifade etti.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

